В Сакском районе Крыма начали собирать уникальную розовую соль

Фото: КИА

На озере Сасык-Сиваш в Сакском районе Крыма стартовал сбор уникальной розовой соли. Об этом сообщает КИА.

Розовая соль отличается от каменной. Там нет тяжелых металлов и нерастворимого остатка. В состав розовой соли входят 83 микроэлемента. Это, в частности, цинк, медь, калий, натрий, марганец и железо. Когда соль созревает, начинает работать специальный комбайн для уборки. Аналогов такой техники не существует. Комбайн срезает солевой пласт, дробит его, а затем подает по транспортерной ленте в вагонетки. Далее соль транспортируют на берег по узкоколейке. После этого ее складируют. Формируются большие пирамиды трапециевидной формы – бурты. Они создаются для просыхания соли, возникновения на ней корки, обеспечивающей защиту от воздействий внешнего характера. При нормальной погоде за год добывают почти 20 тысяч тонн минерала.

Напомним, зимой в качестве противогололедного средства на Крымском мосту будут применять розовую соль. Ее добывают осадочным способом из морской воды. Такая соль не загрязняет окружающую среду.