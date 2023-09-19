Погода на 19 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

На Крымском полуострове в разгаре бархатный сезон. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Продолжается бархатный сезон. Будет сухо и тепло, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 24...26°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер, тепло 24…26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+24°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Алуште +22…+23°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Евпатории +25…+27°, восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Саках +26…+27°, восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+24°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +24…+25°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Судаке +23…+24°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +25…+27°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +25…+26°, восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Армянске +23…+25°, восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Белогорске +24…+26°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +21…23 °, в Азовском до +21°.

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