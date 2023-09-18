Константинов объяснил, почему хотят оспорить решение о передаче Крыма УССР

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов объяснил, почему хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР. Об этом руководитель регионального парламента написал в своем Telegram-канале.

– В 2014 году во всех речах все российские политики и многие наши друзья в мире говорили о том, что восстановлена историческая справедливость, Крым вернулся на Родину, мы проголосовали легитимно, – отметил Константинов.

Председатель Госсовета подчеркнул, что референдум, проведенный 16 марта 2014 года, был законным. Он назвал Крымскую весну образцом решения региональных проблем. Глава законодательной власти республики отметил, что парламент готовит обращение об отмене решения 1954 года.

– Нужно ли рыться в этих исторических проблемах? Безусловно! Потому что на эти решения ссылаются и сегодня, – написал Константинов.

Председатель Госсовета напомнил, что время пребывания в составе Украины крымчане испытывали ущемление по языковому признаку.

– Крым стал депрессивной территорией, зависимой от метрополии по воде, энергетике, отсечённой от инвестиций. То есть, Украина целенаправленно делала все, чтобы Крым не был местом комфортной жизни, – отметил Константинов.

Руководитель парламента также добавил, что Киев стремился уничтожить республиканский статус Крыма, а также идентичность, память и культуру жителей.

– Конечная цель даже не особо скрывалась: уничтожить русских и всё русское. Уже в 1992 году у нас появились лозунги, привезенные Черноволом из Киева: «Русские вон из Крыма», – добавил председатель Госсовета.

Константинов отметил, что Крым оказался в составе Украины незаконно. По его словам, это очевидный тезис, однако нужен неоспоримый юридический вердикт.

– Один из путей такого доказательства — рассмотрение в суде того, как происходила передача Крыма из состава одной союзной республики в состав другой: нарушены ли были при этом законы Советского Союза... Если был передан законно, то тезис о том, что мы оказались в составе Украины в нарушение союзного законодательства, придётся снять, – подчеркнул Константинов.

Однако, как подчеркнул глава парламента, это не значит, что Крым не мог выйти из состава Украины. Жители полуострова оказались в составе этой страны против своей воли. Константинов напомнил, что Крым выходил из состава Украины, когда полуострову угрожала смертельная опасность.

– Мы убеждены на основе того, что нам известно о передаче полуострова УССР, что никакая законность в этом процессе не соблюдалась. Вот с этим мы и идём в суд, чтобы свою убеждённость доказать в судебном процессе и получить юридический вердикт, который нашу правоту подтвердит, – отметил Константинов.

По его мнению, юридический вердикт усилит позиции России на переговорах с Западом, «которые рано или поздно все равно состоятся».