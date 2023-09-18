В Крым привезут Годеновский Животворящий Крест

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23 сентября в Верхний храм кафедрального Александро-Невского собора в рамках общероссийского миссионерского крестного хода, посвященного 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново, прибудет Годеновский Животворящий Крест. Об этом сообщает пресс-служба Крымской митрополии.

– Святыню доставят в пределы Симферопольской и Крымской епархии в рамках общероссийского миссионерского Крестного хода в память 600-летнего явления Креста Господня близ села Годеново. В период пребывания святыни перед Чудотворным Крестом будут совершаться молебные пения, – говорится в сообщении.

Проводы Годеновского Креста из кафедрального Александро-Невского собора пройдут 24 сентября в 16:00.

Грандиозный Крестный ход в честь обретения великой святыни и главных русских смыслов пройдет через 27 городов России и Белоруссии от Мурманска до Севастополя, от Бреста до Владивостока.

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