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НовостиОбщество18 сентября 2023 14:11

В Крыму купили сельхозтехники на 1,9 млрд рублей в 2023 году

Оборудование позволяет в разы сократить время полевых работ
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

За 9 месяцев 2023 года в Крыму купили сельхозтехнику общей стоимостью 1,9 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

– Наши аграрии приобрели в 2 раза больше сельхозтехники и оборудования, чем было запланировано на 2023 год, – рассказал он.

Руководитель крымского Минсельхоза отметил, что общая стоимость техники составила 1,9 млрд рублей. Глава ведомства добавил, что аграрии купили больше 400 единиц современных машин. По его словам, эта техника может справиться с любыми сельскохозяйственными задачами.

Чаще всего аграрии покупают отечественные зерноуборочные комбайны, тракторы, жатки, плуги, культиваторы. Это оборудование в разы сокращает время полевых работ, а также уменьшает расход препаратов, которые нужны для защиты и выращивания растений.