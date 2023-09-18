Крымчанин застрелил оленя: ему назначили исправительные работы

Убившего оленя крымчанина заставили 9 месяцев работать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бахчисарайском районе Крыма местного жителя признали виновным в незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в июне неподалеку от села Плотинное. Мужчина незаконно застрелил из охотничьего ружья ТОЗ-32 крымского благородного оленя. Потерпевшим по делу стало республиканское Министерство экологии и природных ресурсов. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Крымчанин заплатил эти деньги. Суд назначил охотнику девять месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы.

– Наказание назначено условно с испытательным сроком на 9 месяцев, – говорится в сообщении.