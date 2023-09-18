В «Крымэнерго» вскрывают коррупционные схемы, организованные прежним руководством

Фото: пресс-служба главы Крыма

Правоохранители вскрывают коррупционные схемы, которые организовало прежнее руководство «Крымэнерго». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона встретился с руководством «Крымэнерго» и региональных подразделений электрических сетей. По его словам, компания должна стать одним из лидеров по экономическим показателям, а также по качеству предоставления услуг. Аксенов рассказал, что в работе компании обнаружили ряд проблем.

– Сейчас правоохранительные органы ведут активную работу, вскрывают коррупционные схемы, допущенные бывшими руководителями, – рассказал глава Крыма.

Аксенов заверил, что большинство работников «Крымэнерго» продолжат трудиться практически без изменений.

Как сообщалось ранее, Комитет по противодействию коррупции и Служба финансового надзора Крыма проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымэнерго». Антикоррупционный комитет Крыма обнаружил нарушения в работе ГУП РК «Крымэнерго». На сотрудников предприятия могут завести уголовные дела о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, Вячеслав Гайдук возглавил государственное унитарное предприятие «Крымэнерго». Предыдущий руководитель Андрей Михайлович Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что смена руководства никак не отразится на условиях работы сотрудников и обещал взять обстановку на предприятии под личный контроль.

«Крымэнерго» – крупнейшая энергетическая компания Крыма, которая обеспечивает электроэнергией 912,9 тыс. бытовых абонентов и более 29 тыс. юрлиц, обслуживает 33,1 тыс. километров линий электропередач и более 10 тыс. подстанций.