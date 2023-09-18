В Севастополе пьяная женщина напала на полицейского: ее могут посадить на 5 лет

В Севастополе пьяная женщина избила полицейского Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Севастополе местную жительницу 1980 года рождения обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в городской больнице № 1 имени Пирогова. Пьяная женщина находилась в кабинете приемного отделения и вела себя агрессивно. На место прибыли полицейские и потребовали от горожанки прекратить противоправные действий. Однако жительница Севастополя не послушалась. Кроме того, она причинила телесные повреждения одному из правоохранителей.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

– Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.