В Белогорском районе Крыма мужчина сломал ногу в лесу: его эвакуировали спасатели

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В воскресенье, 17 сентября, в Белогорском районе Крыма спасли мужчину, который травмировал ногу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел в 20.40 в районе села Земляничной. Мужчина прогуливался по горно-лесной местности и в какой-то момент повредил ногу. Идти самостоятельно он уже не мог. На место отправились двое спасателей. Они и медики наложили вакуумную шину на ногу пострадавшему. Далее мужчину транспортировали к машине скорой помощи. Затем пациента увезли в больницу.