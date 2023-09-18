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НовостиОбщество18 сентября 2023 17:09

В Симферополе заканчивают укладывать асфальт на улице Курчатова

Работы также ведутся в Старом городе, Марьино и на Петровской Балке
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В понедельник, 18 сентября, в Симферополе заканчивают укладывать асфальт на улице Курчатова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

– Сегодня МБУ «Город» заканчивает укладку асфальта на улице Курчатова, – рассказал градоначальник.

Руководитель администрации отметил, что проконтролировал ход работ. Глава крымской столицы, что сейчас дороги приводят в порядок в Старом городе, на Петровской Балке, а также в Марьино.

Афанасьев также отметил, что на личном приеме его просили привести в порядок покрытие в переулке Петровском. Градоначальник сообщил, что часть дороги заасфальтировали, а на оставшемся участке произвели подсыпку.