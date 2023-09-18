Севастопольца судили за пьяное вождение: у него отобрали Daewoo Matiz

В Севастополе у пьяного водителя конфисковали Daewoo Matiz Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Севастополе у 41-летнего местного жителя, находившегося за рулем пьяным, конфисковали Daewoo Matiz. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В июле 2022 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. В апреле 2023 года нетрезвый севастополец сел за руль за свое Daewoo Matiz. Машину остановили сотрудники ДПС.

Было возбуждено уголовное дело. Севастопольцу назначили 220 часов обязательных работ. Водителя лишили прав на 2 года 8 месяцев. Кроме того, у него конфисковали Daewoo Matiz.

– Приговор суда вступил в законную силу, – говорится в сообщении.