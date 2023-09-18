В Крыму ответили на слова Джемилева об изгнании 1 млн жителей полуострова

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ответил на слова депутата украинского парламента Мустафы Джемилева об изгнании 1 млн жителей полуострова. Соответствующий пост появился в Telegram-канале главы законодательной власти республики.

– Мустафа Джемилев, сделавший своей профессией осуждение депортации, теперь к ней призывает. Самопровозглашённый «национальный лидер» мечтает изгнать из Крыма миллион русских, – отметил Константинов.

По мнению Джемилева, именно такое количество людей «завезли» в Крым. Константинов подчеркнул, что украинский депутат и подобные ему люди мечтают о геноциде геноцид крымчан всех национальностей.

– Мы это знали всегда, а когда в 2014 году эта публика захватила власть на Украине, сделали всё, чтобы не пустить их в Крым. И впредь будем делать всё необходимое, чтобы ноги их здесь больше не было, – подчеркнул Константинов.

Как пояснил председатель Госсовета, его удивила наглость украинского депутата, а также уверенность в своей безнаказанности.