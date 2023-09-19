В трех муниципалитетах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы

Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Сегодня, 19 сентября, в трех населенных пунктах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

– Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что взрывотехники будут работать в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00, в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00 в селе Вольное Джанкойского района с 13:00 до 15:00.

Советник главы Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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