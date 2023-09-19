За неделю крымчане отдали мошенникам 12 млн рублей

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 12 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 11 по 17 сентября полицейскими зарегистрировано 73 заявления о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 12 миллионов 285 тысяч 264 рубля, – говорится в сообщении.

Так, 38 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности 8,7 млн рублей. 33 факта мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов и соцсетей, в сумме украдено 3,5 млн рублей. Два заявления поступила от крымчан, которые перешли по неизвестным ссылкам и лишились суммарно более 87 тысяч рублей.

Крымчан призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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