В Севастополе уничтожили порядка 1200 боеприпасов времен войны

Мины, ручные гранаты и снаряды транспортировли на полигон и уничтожили. Фото: ГУ МЧС России

Специалисты МЧС России подняли со дна бухты Гильзовой и уничтожили за один день порядка 1200 снарядов времен Великой отечественной войны. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России.

– Мины, ручные гранаты и снаряды подняты со дна бухты при помощи заполненных воздухом понтонов. Транспортированы на полигон и уничтожены, – говорится в сообщении.

Свое название бухта получила именно из-за большого количества боеприпасов: в годы Великой Отечественной войны в ее акватории и на берегу шли ожесточенные бои. Отступавшие войска сбрасывали свое вооружение в воду, чтобы оно не досталось врагу.

Фото: ГУ МЧС России

Фото: ГУ МЧС России

Фото: ГУ МЧС России

Фото: ГУ МЧС России

Работы по разминированию бухты продолжаются третий год. С начала лета 2023 года специалисты чрезвычайного ведомства обезвредили более 4 тыс. взрывоопасных боеприпасов, совершили 423 погружения общей продолжительностью свыше 600 часов, обследовали более 2 га акватории.

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