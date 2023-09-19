В Крыму мужчина застрял на скале, его эвакуировали спасатели

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину в безопасное места. Фото: МЧС Республики Крым

Накануне, 18 сентября, в Крыму спасли мужчину, который застрял на скале на высоте 45 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Инцидент произошел в горах под Судаком. В 15:25 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что мужчина застрял на скальном выступе хребта Таракташ, самостоятельно спуститься не может. На поиски незамедлительно выдвинулась дежурная смена спасателей. Сотрудники чрезвычайного ведомства с мужчиной по телефону, дали рекомендации по соблюдению мер предосторожности и приступили к поискам.

– Короткое время спасатели установили с мужчиной визуальный контакт, он был обнаружен на труднодоступном участке местности со сложным скальным рельефом на высоте около 45 метров от основания горы, – рассказали в МЧС.

Фото: МЧС Республики Крым

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину в безопасное место. Отмечается, что в медпомощи он не нуждался. Вся спасательная операция продлилась около полутора часов.

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