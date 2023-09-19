В Крыму мужчина избил родственницу и едва не зарезал сожительницу

Крымчанин избил родственницу и чуть не убил сожительницу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинском районе Крыма местного жителя обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью и покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

У пьяного мужчины возник конфликт с родственницей. Тот начал бить последнюю. Крымчанин наносил удары по голове и телу. Пострадавшая получила легкий вред здоровью. Происходящее возмутило сожительницу фигуранта. Тогда обвиняемый трижды ударил ее ножом в живот. Мужчину задержали правоохранители.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд, – говорится в сообщении.