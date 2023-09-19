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НовостиОбщество19 сентября 2023 10:44

Из Ялты на передовую отправят еще один автомобиль

«Нива» оборудована усиленными бамперами для защиты кузова, металлической защитой и светомаскировкой фар
Дмитрий Коренев
Сейчас в ремонте находится еще один автомобиль, на очереди еще несколько. Фото: t.me/yanina_pavlenko

Сейчас в ремонте находится еще один автомобиль, на очереди еще несколько. Фото: t.me/yanina_pavlenko

Из Ялты в зону специальной военной операции отправят еще один автомобиль. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– Это «боевая» Нива – с усиленными бамперами для защиты кузова, металлической защитой и светомаскировкой фар. Авто за свои собственные средства приобрели, отремонтировали и переоборудовали предприниматель из Гаспры Григорий Курочкин и сотрудники СТО, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Градоначальница добавила, что сейчас в ремонте находится еще один автомобиль, на очереди еще несколько.

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