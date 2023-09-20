Погода на 20 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

В Алуште тепло до 24 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Сохранится сухая теплая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+24°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Алуште +22…+24°, северо-восточный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +25…+26°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Саках +26…+27°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +24…+25°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Судаке +23…+25°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +26…+27°, северо-восточный ветер 4-3 м/с. Ясно.

В Джанкое +25…+26°, восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Армянске +24…+26°, восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +24…+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +21…23 °, в Азовском до +20°.

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