Погода на 20 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

В Алуште тепло до 24 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Сохранится сухая теплая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 25…27°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+24°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Алуште +22…+24°, северо-восточный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +25…+26°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Саках +26…+27°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Керчи +23…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +24…+25°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Судаке +23…+25°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +26…+27°, северо-восточный ветер 4-3 м/с. Ясно.
В Джанкое +25…+26°, восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Армянске +24…+26°, восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Белогорске +24…+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +21…23 °, в Азовском до +20°.
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