Президент Турции Эрдоган заявил, что Россия не уйдет из Крыма
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не уйдет из Крыма. Такое мнение глава этого государства высказал в интервью телеканалу PBS.
Эрдоган рассказал, что еще в 2014 году общался с президентом России Владимиром Путиным по поводу Крыма. По словам турецкого лидера, были «дискуссии и переговоры»
– Но это не дало результата. И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся, – считает Эрдоган.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России. Глава государства подчеркнул, что возвращение этих регионов стало итогом свободного выбора российского народа. Российский лидер добавил, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.