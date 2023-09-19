Президент Турции Эрдоган заявил, что Россия не уйдет из Крыма Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не уйдет из Крыма. Такое мнение глава этого государства высказал в интервью телеканалу PBS.

Эрдоган рассказал, что еще в 2014 году общался с президентом России Владимиром Путиным по поводу Крыма. По словам турецкого лидера, были «дискуссии и переговоры»

– Но это не дало результата. И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся, – считает Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России. Глава государства подчеркнул, что возвращение этих регионов стало итогом свободного выбора российского народа. Российский лидер добавил, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.