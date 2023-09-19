Крымчанин продал наркотики за 2,5 тысячи рублей: его посадили на четыре года

В Крыму наркоторговец заработал 2,5 тысячи рублей и сел на четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Красногвардейского района Крыма признали виновным в сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Мужчина совершил преступление 11 апреля. Крымчанин встретился со своим знакомым, с которым ранее договорился о продаже наркотиков. Мужчины сели в машину покупателя. Там фигурант передал знакомому сверток с каннабисом и получил за это 2,5 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Крымчанин признал свою вину. Суд приговорил мужчину к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.