В Керчи около 40 человек вынуждены жить в аварийном доме Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На улице Орджоникидзе в Керчи около 40 человек вынуждены жить в аварийном трехэтажном доме. Об этом сообщает «Крым 24».

В здании имеются огромные трещины. Проблемы также имеются с фундаментом и крышей. Во время каждого дождя вода стекает в подъезды. Коммуникации в доме изношены, а потому отопления. Объект признали аварийными. Трещины толщиной с ладонь появились еще в 2016 года. За это время всего 10 семей получили новое жилье. Это лишь треть от всех живущих в аварийном доме людей.

Власти об этой проблеме знают. В администрации заверили, что отопление дом полностью обеспечат. Однако расселения ждать в ближайшая время не стоит, поскольку нынешняя программа рассчитана до 2025 года.