В Крыму трое мужчин с арматурой ограбили человека: их посадили на 25 лет

Трое крымчан избили человека арматурой и отобрали у него 2 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ялте троих жителей Крыма признали виновными в разбое и принуждении к даче показаний. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Фигуранты разработали план разбойного нападения на жителя Кореиза. Злоумышленники следили за этим человеком. В середине июля 2021 года потерпевший вышел из дома на ежедневную пробежку.

– Подсудимые напали на него, связали и нанесли не менее восьми ударов арматурой, – рассказали в прокуратуре.

Далее крымчане отобрали у пострадавшего ключи от дома и сейфа. Оттуда сообщники украли более 2 млн рублей. Злоумышленников задержали полицейские. Один из них угрожал супруге потерпевшего, заставляя дать ложные показания.

– Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчин к лишению свободы сроками 8 лет, 8 лет 10 месяцев и 9 лет, – говорится в сообщении.

Отбывать сроки грабители будут в исправительной колонии строгого режима.