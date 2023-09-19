В забеге «Кросс нации» в Крыму приняли участие более 500 человек

Фото: «Крымская газета»

В забеге «Кросс нации», который прошел в городе Саки, приняли участие более 500 человек. Об этом пишет «Крымская газета».

В соревнованиях приняли участие люди разной физической подготовки и возрастных категорий. Можно было выбрать одну из нескольких дистанций: 12, 8, 6, 4 и 1 километр. Мероприятие проходили на набережной и дамбе соленого озера. Участниками стали жители всех крымских муниципалитетов, а также спортсмены из Новосибирска и Самары.

«Кросс нации» проходит уже в восьмой раз. В этом году забег провели в 84 российских регионах. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 340 тысяч человек.