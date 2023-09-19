В Крыму от гриппа привились более 149 тысяч человек

Вакцинация против гриппа в Крыму стартовала 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

За первые две недели сентября в Крыму от гриппа привились 149, 1 тысяча человек. Об этом КП-Крым сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

- С 1 по 15 сентября в Республике Крым вакцинировано против гриппа 149 157 человек, из них 31 705 детей, - уточнили в Минздраве.

Напомним, кампания по вакцинации против гриппа в Крыму стартовала 1 сентября. Всего в этом году в республике планируется вакцинировать не менее 60-70% населения, это 1 миллион 92 тысячи человек, из которых 280, 5 тысяч детей.

Как отметил ранее замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский, задача медиков – как можно раньше сформировать иммунитет против вируса гриппа у населения. Сделать это необходимо до начала эпидсезона, то есть в первые два месяца осени.

После прививки иммунитет в организме человека вырабатывается в течение двух недель и сохраняется на полгода-год.

Пройти иммунизацию можно в ближайшей поликлинике, адреса доступны на сайте Минздрава.