Минздрав: вакцина от коронавируса в Крым поступит до конца сентября

Вакцина против Covid-19 в Крым оступит до конца месяца.

Вакцина от коронавируса в Крым поступит до конца сентября. Об этом КП-Крым сообщили в Минздраве республики.

- Поставка вакцины против новой коронавирусной инфекции ожидается до конца сентября 2023 года, - сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, за последнюю неделю сентября в Крыму зарегистрировано 52 случая заболевания Covid-19. Госпитализированы 13 пациентов.

По сравнению с концом июля-началом августа заболеваемость коронавирусом на полуострове выросла в 1,5 раза.

Напомним, против коронавируса и гриппа можно прививаться одновременно. За первые две недели первого месяца осени иммунизацию против гриппа прошли 149,1 тысяча крымчан.