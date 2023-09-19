На ремонт дворов в Симферополе выделили более 80 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2023 году на ремонт внутриквартальных проездов в Симферополе выделили более 80 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Под выделенные лимиты определены 7 объектов по адресам: улицы Балаклавская, 137, Ростовская, 14, Бела Куна, 15, Дружбы, 62,64, Балаклавская, 99, Лизы Чайкиной, 42-44 и переулок Советский, 35, – говорится в сообщении.

На улице Балаклавской, 137 ремонт завершен. Теперь работы ведутся во дворе дома №99 по той же улице. Рабочие установили бордюр и полностью сделали тротуар. Теперь подрядчик начинает асфальтировать проезды и парковок. Площадь нового покрытия составит около 8 тысяч квадратных метров.