Выдавал себя за девушку: крымчанина судили за мошенничество на 200 тысяч рублей

В Симферополе мошенник выдавал себя за девушку и украл 200 тысяч рублей Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

В Симферополе 46-летнего жителя Крыма признали виновным в пяти эпизодах мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В ноябре 2021 года фигурант создал аккаунт на сайте знакомств. От имени девушки он переписывался с мужчинами. Крымчанин рассказывал о финансовых трудностях и просил денег.

– Таким образом злоумышленник похитил более 200 тыс. рублей, – отметили в надзорном ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело. Крымчанин признал свою вину и частично возместил ущерб. Мужчину приговорили к 2 годам 3 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.