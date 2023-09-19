В Севастополе 21-летний парень пытался продать крупную партию наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе местного жителя 2002 года рождения обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В конце мая 2023 года молодой человек решил заработать. Он договорился в сети о совместном сбыте психотропных веществ. Севастополец получил от подельника координаты тайника. Оттуда он забрал 99,01 грамма амфетамина. Далее молодой человек собирался продать это вещество мелкими дозами, помещая его в закладки. Однако фигуранта задержали сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовно дело, фигуранта заключили под стражу. Материалы направили в суд.