В Крыму двое мужчин украли у села два земельных участка

Двое крымчан попались на мошенничестве с землей на 3,5 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Черноморском районе риелтора и местного жителя обвиняют в мошенничестве при оформлении двух земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Двое крымчан предоставили для госрегистрации пакет документов. Там содержалась ложная информация о том, что два участка, находящихся в муниципальной собственности, принадлежат одному из крымчан. В итоге на жителя Черноморского районе зарегистрировали право собственности.

– Из собственности Межводненского сельского поселения выбыли участки общей рыночной стоимостью свыше 3,5 млн рублей, что является особо крупным размером, – подчеркнули в СК.

Преступную схему выявили сотрудники ФСБ. Эти участки арестовали. В настоящее время расследование продолжается. Сотрудники СК устанавливают всех участников мошеннической схемы.