В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО добровольцем

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Во вторник, 19 сентября, в Севастополе простились с рядовым Игорем Яремчуком, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Яремчук родился и вырос в Севастополе. Он переехал в Санкт-Петербург и работал на Северной судоверфи. Однако Яремчук не забывал свою родину и при любой возможности старался навестить Севастополь. Когда началась мобилизация, он решил пойти на СВО в качестве добровольца. Севастополец служил в мотострелковом полку Западного военного округа.

– Игорь Сергеевич геройски погиб в районе села Макеевка в ЛНР, выполняя поставленные перед ним боевые задачи. Нашего воина мы похоронили в Севастополе, как он и завещал. Будем помнить нашего героя! – написал Развожаев.