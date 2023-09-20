Мэр Сак Овдиенко предупредил о мошенниках, собирающих деньги на СВО от его имени

Овдиенко попросил крымчан быть бдительными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники от имени мэра города Саки Александра Овдиенко собирают с крымчан деньги якобы на поддержку СВО. Об этом предупредил сам Овдиенко.

– Мне поступила информация, что шарлатаны <…> обзванивают людей от моего имени, от имени ФСБ и под мое имя собирают деньги для СВО. Предупреждаю всех - я никому не поручал этого делать, за помощью не обращался, за исключением тех случаев, которые размещены в профильных чатах, – написал он в своих соцсетях.

Овдиенко попросил всех, кто решил поддержать наших бойцов, быть бдительными. – В любом случае, прежде чем выполнить транзакцию, напишите мне в личку, – добавил градоначальник.

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