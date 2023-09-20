В поездах в Крым запустили онлайн-курсы для школьников всех возрастов

Онлайн-курсы со временем станут доступны в медиацентре каждого поезда «Таврия». Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Ж/д перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) и просветительская организация в области естествознания и высоких технологий «Школьная лига» запустили совместный проект – интерактивные учебные курсы для школьников всех возрастов. Как сообщили в пресс-службе ГСЭ, дети и подростки смогут с пользой провести время по дороге в Крым, обучаясь и получая ценные навыки прямо на своих смартфонах, планшетах и ноутбуках.

– Мы очень рады возможности предложить нашим пассажирам не только комфортное путешествие, но и образовательные возможности. Мы считаем, что обучение должно быть доступным даже в пути, для чего запустили эти увлекательные курсы, разработанные вместе с партнерами, – приводит пресс-служба слова гендиректора АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова.

Пройти курсы можно, подключившись со своего устройства к информационно-развлекательной системе поезда «Таврия» через W-Fi. На момент запуска проекта школьникам будут доступны два курса –«Карта эмоций» для учащихся младшей и средней школы и «Котлетология и супография: создаем кулинарную карту страны» для ребят средней и старшей школы.

Обучающие программы разработаны с учетом образовательных требований и интересов школьников. Прохождение каждого онлайн-курса рассчитано в среднем на 1 – 2 часа. Онлайн-курсы со временем станут доступны в медиацентре каждого поезда «Таврия».

За успешное прохождение каждого курса дети получают сертификат и нанокотики – внутриигровую валюту. Ее можно будет обменять на полезные для учебы сувениры внутри платформы «Цифровой Наноград», прислав в Школьную лигу сертификат о прохождении курса в поезде.

По данным ГСЭ, с мая по август 2023 года поездами «Таврия» в Крым и в обратном направлении было перевезено 422 тысячи детей до 17 лет.

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