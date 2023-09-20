На работников «Крымэнерго» завели дело о превышении полномочий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении сотрудников «Крымэнерго» завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Комитет по противодействию коррупции.

Преступление было совершено в Раздольненском районе. Фигуранты допустили незаконное вмешательство в работу счетчика. Далее сотрудники «Крымэнерго» внесли ложные сведения в акт о безучетном потреблении электроэнергии. Из-за этого потребителя незаконно оштрафовали на 1,8 млн рублей.

В комитете отметили, что непосредственными участниками преступления стали руководители «Крымэнерго».

– Своими действиями должностные лица предприятия необоснованно сокращали имеющиеся коммерческие потери электроэнергии и накладывали штрафные санкции на потребителей, – сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы. В антикоррупционном комитете добавили, что проверки в компании продолжатся под контролем главы Крыма Сергея Аксенова.

Как сообщалось ранее, Комитет по противодействию коррупции и Служба финансового надзора Крыма проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымэнерго». Антикоррупционный комитет Крыма обнаружил нарушения в работе ГУП РК «Крымэнерго». Сообщалось, что на сотрудников предприятия могут завести уголовные дела о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, Вячеслав Гайдук возглавил государственное унитарное предприятие «Крымэнерго». Предыдущий руководитель Андрей Михайлович Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что смена руководства никак не отразится на условиях работы сотрудников и обещал взять обстановку на предприятии под личный контроль.

«Крымэнерго» – крупнейшая энергетическая компания Крыма, которая обеспечивает электроэнергией 912,9 тыс. бытовых абонентов и более 29 тыс. юрлиц, обслуживает 33,1 тыс. километров линий электропередач и более 10 тыс. подстанций.