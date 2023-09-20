Фото: «Парки столицы»

В настоящее время в Симферополе отгораживают территорию парка Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограждения зеленой зоны планируют установить в районе улиц Павленко, Речной и Толстого. Эту работы выполнят «Парки столицы».

– Отгораживаем территорию парка Гагарина, чтобы решить вопрос с парковкой транспорта на зеленой зоне, – отметил руководитель учреждения Роман Филипенко.

По его словам, есть те, кто недоволен такими изменениями. Директор «Парков столицы» рассказал, что раньше за незаконную парковку на зеленой зоне выписывали большое количество штрафов. Однако нарушителей меньше не становилось. Поэтому было решено установить ограждения.