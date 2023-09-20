В Крыму публикацию видео с БПЛА будут считать работой на врага Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму публикация видео с беспилотными летательными аппаратами будет расцениваться как работа на врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– Выложенные видео пролета ракет или БПЛА будут расцениваться как корректировка работы вражеской авиации, – отметил он.

Крючков призвал людей не обсуждать работу ПВО, пролеты ракет и беспилотников в интернете. Как пояснил советник, часть форумов и групп в месседжерах, а также в соцсетях созданы врагом. По его словам, фото, видео, фото и комментарии моментально используются для корректировки ударов.