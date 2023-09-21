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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 9:46

В Крыму мужчина хранил семь килограмм конопли: его посадили на пять лет

Крымчанин сел на пять лет за семь килограмм конопли
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму мужчина хранил семь килограмм конопли: его посадили на пять лет

В Крыму мужчина хранил семь килограмм конопли: его посадили на пять лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Крыма местного жителя признали виновным в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Осенью прошлого года крымчанин незаконно купил и хранил у себя дома наркотики. Речь идет о 0,36 грамма амфетамина и почти семи килограммах конопли. Продавать эти вещества мужчина не собирался.

Жителя Советского района задержали сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 5 годам 2 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.