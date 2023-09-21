Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В ближайшее время в Симферополе планируют отремонтировать улицу Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– В скором времени дорожники планируют выйти на улицу Ленина, – отметил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства Анатолий Тараненко.

По словам чиновника, работы проведут на всем протяжении дороги – от площади Советской до улицы Студенческой. Такие меры, как подчеркнул Тараненко, позволят разгрузить «треугольник» улиц Потемкинская, Пролетарская, Ленина, Воровского. Руководитель управления добавил, что с такой же целью в 2016 году на перекрестке установили светофор. По его словам, это позволило снизить аварийность на участке.