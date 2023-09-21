В Крыму водитель BMW насмерть сбил велосипедиста на скорости 182 км/ч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферопольском районе 22-летнего местного жителя обвиняют в том, что он насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в начале августа. Обвиняемый ехал за рулем BMW 740i по автодороге Симферополь – Бахчисарай. Когда водитель проезжал село Чистенькое, он двигался со скоростью 182 км/ч.

В какой-то момент иномарка сбила велосипедиста, который пересекал проезжую часть по зебре. В результате ДТП мужчина погиб. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Симферопольский районный суд, – говорится в сообщении.