Отряд «ЛизаАлерт» Крым: ушел в лес и не вернулся 68-летний житель Южного берега Крыма

Владимир Андреев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым разместило в соцсети новую ориентировку:

- Пропал Андреев Владимир Николаевич, 68 лет (1954 г.р), поселок городского типа Кореиз.

Волонтеры сообщают, что пожилой мужчина 20 сентября 2023 года ушел в лес и не вернулся.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы крымчанина: 165 сантиметров рост, нормальное телосложение, карие глаза и седые волосы.

Владимир Андреев был одет в темную футболку, брюки и кроссовки.

Если вы видели пропавшего, пожалуйста, сообщите на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный) или 112/

Волонтеры вместе с полицией в августе нашли живыми 51 пропавшего. Всего же в завершающем месяце лета, поступило свыше семи десятков заявление о людях, которые пропали.

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