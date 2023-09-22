В Крыму пассажирский автобус сбил пешехода и протаранил минивэн: пострадали шесть человек

Фото: прокуратура Республики Крым

Накануне, 21 сентября, в Сакском районе на автодороге Симферополь – Евпатория произошла дорожная авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП случилось в районе села Чеботарка около 15:05. Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса «Неман» - мужчина 1970 года рождения, двигаясь в сторону Евпатории, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 62-летнего жителя города Саки. После этого автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с минивэном Opel Vivaro под управлением 49-летнего жителя Черноморского района.

– В результате ДТП пострадали шесть человек, один из которых несовершеннолетний, – сообщили в МВД.

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

Как уточнили в прокуратуре Республике Крым, в результате аварии пострадал пешеход, его госпитализировали с травмами. Кроме того, пяти пассажирам автобуса оказана медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

– В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки, в том числе организованной правоохранительными органами взяты под контроль в прокуратуре Крыма, – сообщили в надзорном ведомстве.

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