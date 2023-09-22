В Феодосии собака покусала 6-летнего ребенка: мальчику заплатят 25 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Феодосии в пользу ребенка, которого укусила собака, взыскали 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в середине июля. Шестилетний мальчик вместе с матерью находился на одном из пляжей. Там ребенка укусила собака. Прокуратура обратилась в суд. С владельца собаки взыскали компенсацию морального вреда. Он должен заплатить 25 тысяч рублей.

– Решение в законную силу не вступило, – говорится в сообщении.