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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:37

В Феодосии собака покусала 6-летнего ребенка: мальчику заплатят 25 тысяч рублей

В Крыму ребенку заплатят 25 тысяч рублей за укус собаки
Алексей ЕЛАГИН
В Феодосии собака покусала 6-летнего ребенка: мальчику заплатят 25 тысяч рублей

В Феодосии собака покусала 6-летнего ребенка: мальчику заплатят 25 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Феодосии в пользу ребенка, которого укусила собака, взыскали 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в середине июля. Шестилетний мальчик вместе с матерью находился на одном из пляжей. Там ребенка укусила собака. Прокуратура обратилась в суд. С владельца собаки взыскали компенсацию морального вреда. Он должен заплатить 25 тысяч рублей.

– Решение в законную силу не вступило, – говорится в сообщении.