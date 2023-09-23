Погода на 23 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 29 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +21…23 °, в Азовском до +20°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+25°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Алуште +23…+25°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +23…+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Саках +25…+27°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +24…+26°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.

В Судаке +23…+25°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +27…+30°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Джанкое +26…+27°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Армянске +24…+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Белогорске +26…+28°, северо-восточный 2-4. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +22…23 °, в Азовском до +20°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50