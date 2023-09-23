Погода на 23 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 29 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +21…23 °, в Азовском до +20°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 25…27°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+25°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Алуште +23…+25°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +23…+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Саках +25…+27°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Керчи +23…+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +24…+26°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.
В Судаке +23…+25°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Черноморском +27…+30°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Джанкое +26…+27°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Армянске +24…+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Белогорске +26…+28°, северо-восточный 2-4. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +22…23 °, в Азовском до +20°.
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