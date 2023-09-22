В Ялте 150 человек привлекли к ответственности за незаконную торговлю

В Ялте с начала года за незаконную уличную торговлю к административной ответственности привлекли 150 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ялте с начала года за незаконную уличную торговлю к административной ответственности привлекли 150 человек, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на администрацию Ялты.

Протоколы составили по статье 3.11 Закона Республики Крым от июня 2015 года №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

– Торговый инвентарь, детские электрические машинки, рекламные конструкции, фрукты, овощи, лекарственные травы, цветы, текстильные и шерстяные изделия перемещены на ответственное хранение, – сообщили в мэрии.

Отмечается, что чаще всего нарушителей ловят в центре города, а также в районе остановок «Спартак» и «Овощной рынок».

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