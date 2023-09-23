Смертельное ДТП в Симферопольском районе: погибла 36-летняя автоледи

Cмертельное ДТП случилось в Симферопольском районе 23 сентября. Фото: пресс-служба УМВД по Республике Крым/Tg

В Крыму, на территории Симферопольского района, случилась серьезная авария.

- 23 сентября 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Skoda Rapid», при повороте налево с прилегающей территории при выезде на главную дорогу в сторону Алушты, не предоставила преимущество 29-летнему водителю «Skoda Octavia», который двигался по главной дороге в направлении Симферополя, - сообщили в

Авария произшла утром. Фото: пресс-служба УМВД по Республике Крым/Tg

Машины столкнулись. Автоледи получила смертельные травмы и скончалась в больнице.

На место ДТП, которое случилось в 8.55 утра, тут же выехали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района.

- Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - отметили в ведомстве.

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