Девушка из Симферополя стала «Мисс Крым-2023»

Фото: «Крым 24»

Девушка из Симферополя Анастасия Крайнюк стала победительницей конкурса «Мисс Крым-2023». Об этом сообщает «Крым 24».

Конкурс прошел в отеле «Ялта-Интурист». Мероприятие провели уже в десятый раз. Главная цель конкурса – найти самых красивых девушек Крыма. Они будут представлять республику на всероссийских и международных конкурсах красоты.

В этот году для участия в конкурсе поступило более 1,5 тысячи заявок. В финал вышли 15 из них. «Мисс Крым-2023» стала жительница Симферополя с оренбургскими корнями. Она переехала в Крым в 2014 году. Анастасии Крайнюк 18 лет, она учится на дизайнера. Победительнице достался сертификат на 200 тысяч рублей.