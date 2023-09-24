В Крым возвращаются русские немцы из Германии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, их насчитывается уже более 200. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

– Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, – цитирует парламентария агентство РИА Новости Крым.

Руководитель отметил, что в регионе имеются возможности для развития. Он добавил, что в Крыму нет никаких гонений по национальному признаку,

Гемпель подчеркнул, что на полуострове создали все условия для возвращения и жизни людей, которые когда-то переехали заграницу.