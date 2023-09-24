Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 сентября 2023 9:57

В Крым возвращаются русские немцы из Германии

Депутат Гемпель: в Крым переехали 200 семей русских немцев из ФРГ
Алексей ЕЛАГИН
В Крым возвращаются русские немцы из Германии

В Крым возвращаются русские немцы из Германии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, их насчитывается уже более 200. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

– Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, – цитирует парламентария агентство РИА Новости Крым.

Руководитель отметил, что в регионе имеются возможности для развития. Он добавил, что в Крыму нет никаких гонений по национальному признаку,

Гемпель подчеркнул, что на полуострове создали все условия для возвращения и жизни людей, которые когда-то переехали заграницу.