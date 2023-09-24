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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 15:31

Ищут третий день: в Алуште пропал 17-летний подросток

В Крыму третий день ищут пропавшего 17-летнего подростка
Алексей ЕЛАГИН
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Алуште ищут пропавшего Савостина Данилу Вячеславовича 2006 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, подросток пропал в пятницу, 22 сентября. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Рост пропавшего – 175 сантиметров, он худощавого телосложения с черными волосами и карими глазами. Молодой человек был одет в темно-зеленый свитер, футболку, темно-коричневые брюки и темные кеды.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (978) 808-14-98, 8 (800) 700-54-52 или 112.