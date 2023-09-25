Отряд «ЛизаАлерт» Крым: идут поиски 65-летнего жителя Сакского района

Юрий Колганов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разместили в соцсети ориентировку на пожилого мужчину. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Пропал Колганов Юрий Викторович, 65 лет (1957 г.р.), село Кольцово, Сакский район.

Пожилой человек исчез почти месяц тому назад – с 28 августа 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего крымчанина: 185 сантиметров рост, худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. К сожалению, неизвестно, в чем он был одет.

Если вы видели Юрия Колганова, звоните на горячую линию отряда 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

Нужно отметить, что поисками исчезнувших взрослых и детей занимаются и волонтеры «ЛизаАлерт» , и сотрудники МВД Республики Крым

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