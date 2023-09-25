Сентябрь на Южном берегу Крыма: на Ай-Петри можно полюбоваться чудесными рассветами

Солнце встает над морем. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров славится красивыми восходами, но лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.

- Рассвет на плато Ай-Петри, - так лаконично назвал свое видео житель Ялты Андрей Бачурин.

28-секундный ролик, снятый в окрестностях канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри», он разместил на своей странице в соцсети.

Сентябрьский рассвет на Южном берегу Крыма. Фото: Андрей Бачурин/VK

Со смотровой площадки пассажирской канатной дороги – визитной карточки Южного берега Крыма, природное действо открывается во всей красе. Небесное светило отражается в Черном море и мягким светом заливает острые зубцы Ай-Петри. Внизу же плещутся волны, а жители Большой Ялты досматривают самые сладкие утренние сны.

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